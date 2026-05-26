СГК восстановила 45 городских площадок после ремонтов теплосетей в Красноярске

«Сибирская генерирующая компания» продолжает приводить в порядок территории после ремонтов тепловых сетей в Красноярске. К настоящему моменту полностью благоустроены 45 участков. Сейчас работы идут на 6 адресах в разных районах города.
Очередность восстановительных работ определяется по нескольким критериям. В первую очередь СГК приводит в нормативное состояние территории с высокой проходимостью, зоны рядом с дорогами, остановками общественного транспорта, социальными объектами. Также учитываются сроки завершения ремонта, состояние основания, погодные условия, требования безопасности и возможность выполнить работы без снижения качества.
При этом часть территорий невозможно закрыть сразу после замены трубопроводов. Восстановление асфальта, газонов и других элементов городской среды зависит от сезона, температуры воздуха, состояния грунта и технологических требований. Эти факторы особенно важны при большом объеме ремонтной кампании: с 2020 года СГК реализует в Красноярске масштабную модернизацию системы теплоснабжения. За это время в городе обновлено более 300 километров тепловых сетей, в этом году запланирована реновация еще 55 км.
При таких объемах часть ремонтов продолжается до глубокой осени, когда погода уже не позволяет качественно уложить асфальт, восстановить газоны или выполнить другие элементы благоустройства.
«Могу с уверенностью сказать, что везде, где мы проводили ремонты, обязательно вернем прежний вид территориям. Для жителей ведь важен не только сам ремонт сетей, но и состояние дворов, тротуаров и дорог после его завершения. Поэтому восстановление территорий остается для нас отдельным приоритетом. Сейчас специалисты закрывают площадки, где это возможно по технологии и погодным условиям, а также продолжают контролировать остальные адреса», — отметил директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергей Иванов.
При этом в компании подчеркивают: благоустройство является завершающим этапом большой работы, главная цель которой — повысить надежность теплоснабжения Красноярска и снизить нагрузку на экологию. Именно для этого СГК в течение последних пяти лет последовательно обновляет тепловую инфраструктуру города.
Результат большой работы уже оценили красноярцы. Три последних отопительных сезона Красноярск проходил без серьезных инцидентов на тепловых сетях, несмотря на то что прошедшая зима была очень холодной, и температура длительное время держалась около отметки минус 40 градусов. А закрытие 37 малых котельных, которое стало возможным благодаря обновлению системы теплоснабжения, вместе с модернизацией ТЭЦ позволило снизить выбросы на 8 700 тонн.