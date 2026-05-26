Посадивший экс-главу правительства Красноярского края прокурор признан лучшим в России

Старший прокурор Георгий Измайлов из Красноярского края признан лучшим государственным обвинителем в стране. Он победил во Всероссийском конкурсе имени Анкудинова, обойдя 12 сильнейших коллег из других регионов, сообщили в прокуратуре.
В послужном списке Измайлова громкие дела: шпионаж, госизмена, диверсии, махинации при строительстве красноярского метро. Именно он добился обвинительного приговора в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.
Также за плечами прокурора дело о жестоком убийстве школьницы в свинарнике в поселке Ушканка Ужурского района. Благодаря собранным стороной обвинения уликам присяжные единогласно признали подсудимого не заслуживающим снисхождения. Итог — 23 года тюрьмы. Именно с этим делом Георгий прошел в финал конкурса, заслужив признание конкурсной комиссии.
Ранее финалистами всероссийского конкурса уже становились другие прокуроры из Красноярского края: Жанна Волнистова (2022 год) и Николай Аулов (2024 год).
