Обчистили «Реальных пацанов». Из квартиры Коляна воруют кассеты и дротики

Экскурсовод Евгения Шарецкая сняла ролик о кражах в квартире-музее, в которой снимали сериал «Реальные пацаны» (18+). Видео завирусилось на более чем миллион просмотров. Подробнее о том, что украли из легендарной квартиры Коляна и почему воришкам не повезло — в материале perm.aif.ru.
«Не думала, что кому-то будет интересно».
В квартире на Монастырской, 171, где снимали первые сезоны «Реальных пацанов», сейчас располагается музей. Экскурсии проводят с 2019 года. И всё это время посетители без спроса уносят с собой «сувениры».
«У нас тащат всякую мелочь. Не думала, что это вообще будет кому-то интересно», — рассказала Евгения Шарецкая сайту perm.aif.ru.
Первой, по её словам, пропала аудиокассета с саундтреком из «Ночного дозора» (16+).
«Помню, что посмотрела на кассету и сразу поняла, что её унесут», — говорит Евгения.
Кассеты принадлежат её мужу, хозяину квартиры. В сериале они появились только в предпоследнем сезоне, до этого лежали на антресоли. Среди популярных трофев — магнитики. Пропали сувениры из Екатеринбурга, Самары и Биробиджана.
«Магнитник Биробиджан привез турист, потому что Армен по сюжету из Биробиджана», — объясняет экскурсовод.
Дротики воруют чаще всего. Первые были со съёмок, потом их заменили на другие. За всё время стащили 8 штук.
«От пацанов пацанам».
После того как ролик про кражи широко разошёлся по Сети, Евгении начали писать фанаты сериала. Из Екатеринбурга и Биробиджана предлагали прислать новые магнитики.
«В Екатеринбург съездим сами, а вот на предложение из Биробиджана я согласилась, потому что это очень далеко и долго ждать, когда оттуда к нам кто-то приедет и привезёт магнит», — рассказывает Евгения.
Однако из музея не только воруют. По словам экскурсовода, много и дарят: шоколадки, пряники, чай. Из Челябинска прислали сразу три магнита. А из Улан-Удэ фанаты подарили магнит со своей фотографией.
«Там на фото такие прямо пацанчики. От пацанов пацанам. Он с 2023 года висит», — уточняет Евгения.
«Главное — атмосфера, а не хлам».
На вопрос, что в квартире действительно ценного, Евгения отвечает прямо: такого нет.
«Такие вещи не хранятся в квартире. Например, плакат с автографами актёров. У нас можно приобрести копию как сувенир, но оригинала в квартире нет», — отвечает экскурсовод.
В музее установлена видеокамера, но тратить время на поиск воров владельцам не хочется, потому что, как говорит Евгения, всё украденное — старый хлам. В комментариях под разлетевшимся видеороликом девушка отвечала, что воришек ей жаль, так как люди думаю, что забирают с собой частичку сериала, а не обычные вещи.
«Главное в нашем музее — атмосфера. А она портится, когда узнаёшь, что ты к человеку со всей душой, а он у тебя за спиной украл», — делится Евгения.
Девушка с иронией отметила, что сувениры в квартире не дорогие, поэтому каждый может себе их позволить без всяких краж.
«Самая узнаваемая».
Актёры сериала заходят в музей редко. Недавно, как рассказвает Евгения, приходил Игорь Ознобихин (участковый из сериала), у которого в музее были съёмки с одним из партийных лидеров. С Арменом Бежаняном хозяева поддерживают связь постоянно, так как он единственный из актёров сериала, кто сейчас живёт в Перми. А вот Николай Наумов (Колян) в «родное гнёздышко» не заходил с последних съёмок в 2021 году.
Пока квартира Коляна работает музеем, другую локацию из сериала выставили на продажу. Ту самую, где по сюжету жила Зоя Бербер (Лера).
«Квартира Коляна самая узнаваемая, не думаю, что много желающих посетить квартиру Леры — это совсем для фанатов. А большинство людей сразу узнают только Квартиру Коляна», — говорит Евгения Шарецкая.
«Реальные пацаны» до сих пор в народной памяти. Например, блогер из Самары, которая никогда не была в Перми, переозвучила сериал «Эйфория», как пермскую комедию. Спустя годы сериал продолжают цитировать и пародировать и иногда забирать «сувениры» с места съёмок.