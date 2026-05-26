Ильсур Метшин: «Парки и фонтаны — это то, что делает город живым»

В столице Татарстана запустили последний фонтанный комплекс — на площади у бывшего здания театра им. Камала, а ныне — театра им. Тинчурина. Расконсервация фонтанов началась в конце апреля и завершилась на днях. Всего к лету в городе запустили 31 фонтан. Самый старый из них, в Ленинском саду, был открыт в 1894 году, а самые новые в сквере «Зилант» — в 2025 году. Ильсуру Метшину доложили о подготовке к лету общественных пространств.
Все фонтаны расконсервировали после зимы
Первыми в этом сезоне начали работу фонтаны на набережной Казанки и в сквере Славы на ул. Зорге. Затем был включен один из самых старых фонтанов — в Ленинском саду (его установили в 1894 году). Начали свою работу самые молодые фонтаны Казани — в детском парке «Елмай» и в сквере «Зилант» (обновлен в 2025 году). Запущены и самые маленькие фонтаны на ул. Баумана — «Лягушка», «Голуби» и «Су анасы».
Работает и самый крупный городской фонтан — на протоке Булак. Конструкция из 56 плавающих фонтанов расположена на 1,5-километровом участке водного канала, что является самым протяженным комплексом фонтанов с единой системой управления в России. Высота струй достигает 15 метров и дополняется архитектурно-художественной подсветкой.
Фонтаны украшают многие парки Казани — сквер Белинского, сад Рыбака, парк им. Петрова, площади перед ДК им. Саид-Галеева в Дербышках и у ДК железнодорожников в Юдино.
Расконсервация фонтанов началась в конце апреля. Перед запуском ремонтные бригады провели проверку каждого фонтана. Сначала были демонтированы щиты, которые закрывали зимой чаши и само оборудование. Затем была проведена установка насосов. Их снимают на время зимы во избежание поломок. После прочистки и просушки они хранятся всю зиму на складе, и с началом сезона их монтируют вновь. Были заменены фильтры. Чаши фонтанов и светильники вокруг были тщательно промыты. Специалисты проверили работу электрики, установили и настроили форсунки, которые отвечают за равномерное распределение струй фонтана и правильный угол распыления.
После запуска фонтанов специалисты Комитета внешнего благоустройства будут ежедневно проверять их работу. Они должны следить за чистотой поверхности воды, чистить фильтры, менять воду, мыть чаши при необходимости, настраивать форсунки и светильники. Особое внимание в целях безопасности уделяется контролю электрооборудования.
«Общественные пространства — это своего рода гостиная города, там люди встречаются, вместе проводят время. Парки и фонтаны — это то, что превращает город в комфортную для жизни среду, делает город живым. Кроме того, есть и важный экономический аспект — там, где есть пешеходный трафик, процветает малый бизнес. Поэтому мы уделяет такое большое внимание благоустройству общественных пространств и каждый год приподнимаем планку требований к комфорту в них, чистоте и безопасности. Наступает горячий сезон в парках, поэтому прошу с должным внимание контролировать состояние оборудования и инфраструктуры общественных пространств», — дал поручение мэр Казани Ильсур Метшин.
Парки и скверы: обновление детских и спортивных площадок
Дирекция парков и скверов занимается содержанием 38 общественных пространств. В шести из них — парк «Континент», сквер по ул. Мира, бульвар «Ак чәчәкләр», Парк Победы, Лядской сад и парк «Крылья Советов» — сейчас идут работу по обновлению детских и спортивных площадок, сообщила руководитель дирекции Айгуль Латыпова. Замена проводится в связи с тем, что часть оборудования сломана, а ремонт уже невозможен.
В парке на ул. Мира завершили обновление детской площадки: здесь заменили старый игровой комплекс на новый, а также установили новые элементы — бизиборд с барабанами, качалку, качели-балансир, песочницу со счетами и игровую машину с горкой.
На этой неделе начнутся работы по демонтажу и обновлению оборудования в «Континенте», в Парке Победы и на бульваре «Ак чәчәкләр». В парке «Континент» демонтируют аварийный игровой комплекс и установят новый комплекс «Кремль», а также заменят две детские качалки на новые.
В Парке Победы заменят два сломанных спортивных тренажера на новые — тренажер «жим от груди» и эллипсоид, а также установят новую детскую качалку.
На площадке бульвара «Белые цветы» демонтируют сломанные батуты и карусель, три новых батута появятся около павильона.
Работы по обновлению продолжатся и на других территориях города. В парке «Крылья Советов» установят две качели-балансира, а в Лядском саду на спортивной площадке вместо сломанных тренажеров установят новые — для проработки рук и спины.
По итогам прошлого года 2,3 млн человек посетили мероприятия в парках Казани.