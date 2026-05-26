В Ростове на Сельмаше утром 26 мая работали сирены

В целях безопасности напоминаем правила поведения при воздушной тревоге: находясь в квартире, необходимо отойти от окон и переместиться в помещение у несущей стены (например, в ванную комнату или коридор), по возможности следует спуститься на нижние этажи, в подвал или на подземную парковку. Также категорически запрещено пользоваться лифтом во время тревоги — при отключении электроэнергии кабина может заблокироваться.