В Ростове на Сельмаше утром 26 мая работали сирены

Утром 26 мая в микрорайоне Сельмаш города Ростова‑на‑Дону жители зафиксировали срабатывание сирен примерно в 08:05. Информация об этом поступила от горожан через социальные сети.
На текущий момент официальные органы не предоставили комментариев, а также не направляли оповещений об угрозе атаки.
В целях безопасности напоминаем правила поведения при воздушной тревоге: находясь в квартире, необходимо отойти от окон и переместиться в помещение у несущей стены (например, в ванную комнату или коридор), по возможности следует спуститься на нижние этажи, в подвал или на подземную парковку. Также категорически запрещено пользоваться лифтом во время тревоги — при отключении электроэнергии кабина может заблокироваться.