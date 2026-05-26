В Севастополе прошла программа по социальному проектированию

Образовательная программа по социальному проектированию проводилась в Севастополе по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в городском управлении по делам молодежи и спорта.
Обучение прошли активная молодежь, авторы социальных инициатив и участники грантовых конкурсов. Они работали в двух образовательных треках — «Старт» для начинающих авторов проектов и «Развитие» для молодых людей, которые уже реализуют собственные инициативы и хотели доработать свои идеи. Были организованы мастер-классы, панельные дискуссии, консультации и практические занятия с экспертами Росмолодежь. Гранты и действующими грантополучателями.
Молодые люди учились выявлять социальные проблемы, формировать идеи, выстраивать структуру проекта, разрабатывать бюджет, готовить грантовые заявки и презентовать свои инициативы. Особое внимание было уделено практической работе. Участники объединялись в команды, обсуждали идеи, получали обратную связь от экспертов и дорабатывали собственные проекты для дальнейшей реализации и участия в грантовых конкурсах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.