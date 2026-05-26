В Самаре 40 лет назад масштабно отметили 400-летие города

В этом году Самара отметит 440-летие. Мы привыкли к тому, что этот праздник в городе отмечается широко, но так было не всегда. К примеру, площадь Куйбышева, традиционное место главных городских торжеств, на дне города задействовали всего 40 лет назад. А до этого торжества проводили около речного вокзала.