В нескольких регионах России началось аномальное нашествие комаров

Аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. Об этом пишут Baza и SHOT со ссылкой на очевидцев, впечатленных локальным засильем насекомых.
Baza пишет, что полчища комаров уже зафиксированы в Московской, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, а также в Башкирии, Свердловской и Тюменской областях.
«Местные жители отмечают, что кровопийцы “созрели” на 3−4 недели раньше обычного», — говорится в сообщении.
SHOT перечисляет примерно те же регионы, добавляя в перечень Кабардино-Балкарию и Астраханскую область.
Также канал публикует кадры от жительницы Челябинска, которая на пробежке снимает на камеру ноги спутника, усеянные комарами. На других кадрах от Baza очевидцы даже засняли «комариный смерч»: черный столб из комаров кружится возле их машины.
Энтомолог и кандидат биологических наук Константин Китаев в беседе отметил, что для комаров создались идеальные условия минувшей зимой: обилие снега создало термоизоляцию для личинок и яиц, которые спокойно пережили зиму, а таяние весной образовало множество временных водоемов, ставших идеальным инкубатором для развития насекомых.
Кроме того, в «плюс» пошло и раннее весеннее потепление с осадками, что ускорило процесс созревания личинок в два-три раза. Популяция в итоге начала расти «взрывным образом».
Вскоре должны пробудиться лягушки, стрекозы и некоторые виды птиц, которые помогут сбалансировать ситуацию и сбить «комариный всплеск».