Сергей Лазарев приехал на последний звонок в школу в Нижнем Новгороде

Певец Сергей Лазарев пришел на последний звонок к выпускникам школы № 47 в Нижнем Новгороде. Видео с артистом ребята выкладывают на личных страницах в социальных сетях.
Напомним, ранее ученики данной школы записали для артиста несколько видеообращений, в которых рассказали, как бы были рады увидеть его в такой важный для них день.
«Мы хотим проверить силу интернета. Знаем, что вы приезжаете к нам с концертом. Хотели бы пригласить вас на наш последний звонок. Это был бы огромный подарок. Мы вас любим», — сказали ребята в видео.
Некоторое время Сергей Лазарев не реагировал на посты, но позже ответил школьникам смайликами в комментариях. По словам выпускников, артист все-таки сделал им сюрприз: внезапно пришел на линейку, поздравил и даже исполнил песню.
Кстати, всего в этом году со школой прощаются более шести тысяч одиннадцатиклассников. У девятиклассников, а их в городе свыше 15 тысяч, тоже проходят выпускные линейки.