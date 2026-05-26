Только 7% красноярцев проведут свой отпуск за рубежом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 63% работающих красноярцев запланировали отпуск этим летом. 23% проведут его дома, 10% — на даче или в деревне, 23% планируют поездку по России. И всего лишь 7% жителей краевого центра проведут его за рубежом. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35.
Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране (27% против 19%), сообщает итоги опроса сервис SuperJob.
Тех, у кого отпуска летом не будет, больше среди горожан со средним профессиональным образованием (41%), чем среди респондентов с высшим (33%). Граждане, закончившие вузы, активнее планируют внутренние путешествия (26 и 20% соответственно).
Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, рассказывали о том, что их отпуска приходятся на лето (74%), причем каждый десятый запланировал поездку за границу.