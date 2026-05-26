Открытие первой очереди «Белого квартала» в Белгороде вновь перенесли

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», к строительству второго по величине объекта «Белого квартала» — многофункционального концертного зала — присоединились китайские партнеры. В пресс-службе облправительства уточняли, что по итогам совещания с делегацией китайского города-побратима Дэчжоу начать его возведение хотели в мае (с учетом новой информации, видимо, уже в июне), а завершить — в сентябре 2027-го. Зал рассчитан минимум на 500 мест, его общая площадь — 30 тыс. кв. м.