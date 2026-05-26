Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Попов назвал Шпилевского и «Пари НН» главным разочарованием сезона

В клуб приходил специалист европейского уровня, но оказывается, что он не дорос до уровня чемпионата России.

Источник: Нижегородская правда

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов поделился с Metaratings.ru своими впечатлениями о прошедшем сезоне и выделил «Пари НН» вместе с бывшим главным тренером команды Алексеем Шпилевским как главные разочарования.

«Главное разочарование сезона? “Нижний Новгород”. В клуб приходил специалист европейского уровня, но оказывается, что он не дорос до уровня чемпионата России», — прокомментировал он.

Попов отметил, что ожидал от «Пари НН» большего.

Он предположил, что проблема могла быть связана с необходимостью быстрого перестроения и изменения подхода к общению с игроками.

«Может, игроки не слышали требования Шпилевского. Значит, надо было быстро перестроиться и общаться с игроками по-другому. Так что “Пари НН”, конечно, разочаровал. Думал, будет по-другому», — констатировал Попов.

«Пари НН» и «Сочи» в конце сезона оказались в зоне вылета и следующий сезон начнут в Лиге Pari.