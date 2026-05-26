В Зеленоградске почти на неделю запретят ездить и парковаться возле местного ФОКа

В Зеленоградске с 26 по 30 мая ограничат движение и стоянку на парковке у детско-юношеской спортивной школы «Янтарь». Об этом пишут в телеграм-канале администрации округа.
Ограничения связаны с проведением X Российско-китайских летних молодёжных игр и будут действовать только во время соревнований. Водителям советуют заранее учитывать это при поездках в район физкультурно-оздоровительного комплекса.
Российско-китайские летние молодёжные игры начались 25 мая в Светлогорске. На церемонию приехал министр спорта России Михаил Дегтярёв, а президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям соревнований.