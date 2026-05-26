В Красноярских школах прозвенели последние звонки

Сегодня, 26 мая, в 115 школах Красноярского городского округа прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка.
Как рассказали в мэрии, в этом году выпускниками стали почти 6 тысяч одиннадцатиклассников и более 13 тысяч девятиклассников. По традиции ребята показали творческие номера, исполнили вальс, а также получили напутствие от родителей, педагогов и первоклассников.
Глава Красноярска посетил праздничное мероприятие в гимназии № 16.
«Разделил сегодня волнение со всеми родителями выпускников. В третий раз испытываю одновременно чувства и радости, и грусти от того, как же быстро растут наши дети. Благодарен педагогам, которые вложили знания и душу в каждого выпускника! Спасибо родителям за веру в своих детей и поддержку! Впереди у почти 20 тысяч выпускников ответственная пора — экзамены, вступительные испытания. Желаю всем ребятам смело идти к цели. Помнить, что лучшее место в мире — это родной Красноярск, где их всегда поддержат и ждут и как студентов, и как специалистов. А пока — ни пуха, ни пера, ребята!», — написал Сергей Верещагин в своих соцсетях.
Напомним, основной этап ЕГЭ стартует 1 июня. Вручение аттестатов в школах Красноярска запланировано на 27 июня.
