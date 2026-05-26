Липецкий производитель отопительной техники провел профпробы для студентов

Профессиональные пробы для учащихся Грязинского технического колледжа состоялись на производстве отопительного оборудования «Гермес-Липецк». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области.
Во время прохождения профпроб студентов разделили на две группы. Пока для первой проводили экскурсию по предприятию, вторая принимала участие в мастер-классе от специалиста неразрушающего контроля. Это сотрудники завода, которые контролируют качество продукции на всех этапах производства: от полученного сырья до конечного продукта перед его отгрузкой потребителю.
«Нам важно вовлекать молодых людей в процессы как можно раньше, чтобы они видели работу на реальном производстве. Здесь, на заводе, у них есть возможность понять, что такое настоящий труд, какие навыки понадобятся и на чем стоит сосредоточиться во время учебы в колледже. Это поможет подготовиться к старту карьеры заранее», — подчеркнул генеральный директор завода «Гермес-Липецк» Денис Мартиянцев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.