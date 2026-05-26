«Не экспонаты, а полноценные личности»: хранители замка Лабиау ищут дом для парочки «рыцарских» котят

В Полесском замке Лабиау в начале апреля родились котята. Одного уже забрали, а ещё двоих хранители готовы отдать в заботливые руки. Об этом «Клопс» рассказала директор АНО «Культурно-историческое пространство “Замок Лабиау”» Анна Антропова.
«Рыцарские» котята родились в ночь на 2 апреля. Их мама — домашняя, а сейчас временно замковая кошка.
«Мы в апреле съезжали с арендной квартиры, и там с нами жила кошечка, которая хозяевам жилья была не нужна, просто шла “в комплекте” с квартирой, — рассказала Анна. — Она так и не стала им нужна, поэтому мы её пока переселили в замок, было жалко. И на третьи сутки она преподнесла эдакий сюрприз».
Изначально в «замковой команде» было две девочки и два мальчика. Одного из котят уже забрали, а серо-пятнистого хранители решили пока оставить себе. Хозяев ищут двое: белая девочка с серыми ушками и её рыже-полосатый брат.
Туристам их не показывают, чтобы котики не пострадали от чрезмерного внимания. Просто посмотреть на них нельзя, а забрать — можно.
Котики — не экспонаты, а полноценные личности", — считают в замке.
Пока семейство обитает в служебных помещениях. Хранители Лабиау подчёркивают: зверята хоть и маленькие, но уже «живут по уставу» — ходят в лоток, едят сухой корм и с удовольствием играют.
«Домашнее воспитание у них потому, что хочется, чтобы они нашли себе тёплый дом и любящих хозяев, а не жили на улицах на самовыгуле. И отдаём мы их именно домой», — уточнила Антропова.
Отдают котят бесплатно. Связаться с хранителями можно в через сообщения «ВКонтакте».
