«Не экспонаты, а полноценные личности»: хранители замка Лабиау ищут дом для парочки «рыцарских» котят

Питомцев готовы отдать в заботливые руки.

Источник: Клопс.ru

В Полесском замке Лабиау в начале апреля родились котята. Одного уже забрали, а ещё двоих хранители готовы отдать в заботливые руки. Об этом «Клопс» рассказала директор АНО «Культурно-историческое пространство “Замок Лабиау”» Анна Антропова.

«Рыцарские» котята родились в ночь на 2 апреля. Их мама — домашняя, а сейчас временно замковая кошка.

«Мы в апреле съезжали с арендной квартиры, и там с нами жила кошечка, которая хозяевам жилья была не нужна, просто шла “в комплекте” с квартирой, — рассказала Анна. — Она так и не стала им нужна, поэтому мы её пока переселили в замок, было жалко. И на третьи сутки она преподнесла эдакий сюрприз».

Изначально в «замковой команде» было две девочки и два мальчика. Одного из котят уже забрали, а серо-пятнистого хранители решили пока оставить себе. Хозяев ищут двое: белая девочка с серыми ушками и её рыже-полосатый брат.

Туристам их не показывают, чтобы котики не пострадали от чрезмерного внимания. Просто посмотреть на них нельзя, а забрать — можно.

Котики — не экспонаты, а полноценные личности", — считают в замке.

Пока семейство обитает в служебных помещениях. Хранители Лабиау подчёркивают: зверята хоть и маленькие, но уже «живут по уставу» — ходят в лоток, едят сухой корм и с удовольствием играют.

«Домашнее воспитание у них потому, что хочется, чтобы они нашли себе тёплый дом и любящих хозяев, а не жили на улицах на самовыгуле. И отдаём мы их именно домой», — уточнила Антропова.

Отдают котят бесплатно. Связаться с хранителями можно в через сообщения «ВКонтакте».

