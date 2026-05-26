Воронежцы узаконили 2,6 тысячи участков на 12 га по гаражной амнистии

Срок действия закона о «гаражной амнистии» в текущей редакции истекает 1 сентября 2026 года. Однако, как сообщал «Ъ», в феврале в Госдуму был внесен законопроект о продлении упрощенной регистрации до 1 сентября 2031-го. Кабмин выразил поддержку законопроекту. В проекте правительственного отзыва была приведена статистика, согласно которой в рамках «амнистии» в стране было оформлено 249,1 тыс. гаражей и 496,7 тыс. участков общей площадью более 15,6 млн кв. м., что «свидетельствует о положительных результатах и востребованности среди граждан такого механизма».