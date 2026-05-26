В Рязанской области прошли соревнования движения «Школа безопасности»

Соревнования детско‑юношеского общественного движения «Школа безопасности» проходили с 13 по 19 мая в деревне Сажнево Рязанской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики региона.
За победу боролись 23 команды — 8 старших и 15 младших возрастных групп из 16 муниципалитетов региона. Всего в состязаниях приняли участие 270 человек. Они соревновались в девяти дисциплинах: комбинированной пожарной эстафете, полосе препятствий, поисково‑спасательных работах на акватории и в техногенной среде, маршруте выживания и других.
По итогам соревнований определились сильнейшие команды, которые будут представлять Рязанскую область на межрегиональных состязаниях Центрального федерального округа в конце июня в Смоленске. В старшей группе победу одержали команды Костинской школы Рыбновского округа и Рыбновского окружного детско-юношеского центра туризма. Среди младших команд лучшей стала Сасовская школа № 6.
