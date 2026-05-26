Браконьерский схрон обнаружили инспекторы Саяно-Шушенского заповедника

Больше месяца сотрудники Саяно-Шушенского заповедника патрулировали южную часть охраняемой территории. На лошадях и пешком преодолели около 600 километров труднодоступной местности. Рейд проходил с целью обнаружения браконьерской угрозы. Такие мероприятия в заповеднике проходят круглый год. Во время последнего и был найден крупный схрон с ловчими петлями и капканами. Заповедный патруль обнаружил 180 петель и 7 капканов. Все орудия лова вывезли с охраняемой территории. Рейд проходил в рамках проекта «Снежный барс — хозяин Саянских гор». Напомним, в заповеднике только недавно определили пол котят снежного барса, родившихся еще в 2025-м.