Участник программы «Герои Нижегородская область» Буслаев: хочу быть полезен родному региону и стране

«После завершения программы “Герои. Нижегородская область” (18+) я хочу быть полезен родному региону и стране. Обучение помогает мне расширить кругозор, получить представление о госслужбе и попробовать себя в роли управленца. Кроме того, я согласен с тем, что “ученье — свет”, и всегда рад научиться чему-то новому», — поделился ветеран специальной военной операции, участник программы Сергей Буслаев.
У Сергея два образования — ветеринарное и юридическое. Сейчас он работает и занимается строительством дома для своей семьи. Из-за сильной занятости герой сомневался, что сможет полноценно пройти обучение по программе, но, прислушавшись к родным, подал заявку на участие.
«Ни разу не пожалел о своем решении. Это для меня абсолютно новый опыт, который способствует всестороннему развитию», — поделился он.
Сергей проходит индивидуальную стажировку в министерстве сельского хозяйства Нижегородской области, его наставником в рамках программы является заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Фирстов.
«Во время стажировки я побывал на нескольких сельхозпредприятиях и фермах. По решению моего наставника охватываем все направления, чтобы полностью погрузиться в специфику отрасли», — подчеркнул Сергей.
Помимо сельского хозяйства, Сергею Буслаеву интересны работа с молодежью и патриотическое воспитание. Он активно участвует в проведении «Уроков мужества» в школах и техникумах Нижегородской области.
Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.
В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.
По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.
4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент завершился третий образовательный модуль программы.