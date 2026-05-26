Что известно о новом суперфонтане на озере Кабан в Казани?

Говорят, на озере Кабан хотят построить новый фонтан — больше прежнего, с лазерами и огнём. Это правда? Какие у него будут размеры и когда откроют?
Да, в Казани планируют создать один из крупнейших мультимедийных фонтанов в стране. Комплекс разместят на Нижнем Кабане — напротив нового здания театра имени Галиаскара Камала, на участке обновляемой набережной. Проект уже представлен Раису Татарстана Рустаму Минниханову, а концепцию разработала казанская компания «Аква Бренд».
Каким будет новый фонтан?
Размеры и мощность:
- длина — 133 метра (почти в 6 раз длиннее прежнего фонтана, у которого диаметр был 24 м).
- ширина — 40 метров.
- количество струй — 633.
- высота центральной струи — 70 метров (прежняя поднималась только на 32 м).
Технологии и эффекты:
- более 1600 светильников и 24 3D-световых прибора.
- лазерная система.
- огненные эффекты (огненные столбы между водными элементами).
- три мультимедийных водных экрана — на них будут проецировать афиши, видеоролики, фрагменты спектаклей, специальные шоу-программы к праздникам.
Режим работы:
По аналогии с известными фонтанами в Дубае и Лас-Вегасе, представления планируют запускать ежедневно через определённые промежутки времени.
А что с экологией?
Фонтан будет выполнять не только развлекательную, но и полезную функцию — аэрацию воды. Он станет насыщать озеро кислородом и перемешивать слои воды. Это должно улучшить состояние Кабана, который раньше страдал от цветения воды и зарастания водорослями.
Кто финансирует?
Официальная стоимость не раскрывается. По данным источников, речь идёт о сотнях миллионов рублей. Финансирование предполагается совместным — с участием Сбербанка, города и республики. Ранее Сбербанк уже участвовал в создании мультимедийных фонтанов в Дербенте, Екатеринбурге и Кирове.
Глава Сбербанка Герман Греф изначально был готов направить на проект 100 млн рублей, но итоговая сумма может вырасти.
Когда построят?
Сроки официально не утверждены. По предварительным данным, строительство могут начать в 2026 году. Открытие планируют приурочить к 30 августа 2027 года — ко Дню Республики Татарстан и Дню города Казани.
Напомним, предыдущий фонтан у старого здания театра Камала работал с 2005 по 2022 год, но был демонтирован из-за многочисленных жалоб на его состояние и работу.
Что говорят власти?
Мэр Казани Ильсур Метшин отмечал, что новый фонтан не будет иметь аналогов в России. Благоустройство третьей очереди набережной Нижнего Кабана (участок у Старо-Татарской слободы) должно завершиться к 30 августа 2026 года. Там появятся променад со смотровыми площадками и дорожками.