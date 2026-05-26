Свыше 134 тыс. «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

«На протяжении 12 из 25 лет существования ЕГЭ “Ростелеком” ведет видеонаблюдение во время экзаменов. За эти годы мы убедились: наша система вместе с технологиями ИИ — неотъемлемая часть честного экзамена. В этом году во время досрочного этапа наша нейросеть в реальном времени выявила нарушение, и благодаря оперативному реагированию модератора портала видеонаблюдения “Смотри ЕГЭ” и сотрудников ППЭ участник был немедленно отстранен от экзамена. Этот случай показывает эффективность циклической верификации: нейросеть выявляет нарушение, люди его подтверждают, администрация принимает решение. Когда на одном экзамене одновременно находятся сотни тысяч выпускников в разных часовых поясах, человеческий надзор становится физически невозможен. Только видеонаблюдение в сочетании с нейросетевыми алгоритмами способны обеспечить объективность, прозрачность и равные условия для всех участников экзамена».