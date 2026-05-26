Михаил Котюков поздравил выпускников с окончанием учебного года

Выпускников красноярской гимназии № 14 на правобережье Красноярска с окончанием учебного года поздравил лично губернатор Красноярского края Михаил Котюков. [caption id= «attachment_367707» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Он приехал на последний звонок к одиннадцатиклассникам и осмотрел кабинеты, где ребята проводят все основное время обучения. [caption id= «attachment_367708» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] В гимназии сегодня реализуются проекты естественно-научных дисциплин. [caption id= «attachment_367709» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Совершенствуют свои навыки школьники в специальных классах — технического творчества и информационных технологий. [caption id= «attachment_367710» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] Ребята очень душевно подготовились к этому важному событию в их жизни. Хочется поблагодарить за прекрасное настроение, позитивные эмоции от праздника, пожелать всем ребятам, чтобы они успешно сдали экзамены, поступили в выбранные ими высшие учебные заведения и осуществили в жизни все свои мечты, — отметил глава региона. В 2025 году образовательное учреждение получило «Знак качества» Рособрнадзора в номинации «Высокая культура оценивания». Это означает, что гимназия является местом, где качественно выполняются требования образовательного стандарта. [caption id= «attachment_367711» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По словам администрации школы, обучают ребят учителя совместно с семьями учеников. Родители становятся активными участниками образовательного процесса, на этом строится образовательная модель учреждения. [caption id= «attachment_367712» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Андрей Максимов[/caption] В этом году из гимназии выпустятся 42 ученика. 16 одиннадцатиклассников претендуют на медали и аттестаты особого образца. [caption id= «attachment_367713» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Всего же по краю из 9 и 11 классов выпускаются более 50 тысяч человек.