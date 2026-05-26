БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом: погиб мирный житель

В селе Крутой Лог Белгородского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. Из-за этого водитель получил смертельные ранения и скончался на месте. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Транспортное средство повреждено.
Вчера утром ВСУ дважды ударили ракетами по Белгороду. В результате пострадал охранник местного офиса, ему потребовалась госпитализация. Также были повреждены инфраструктурные объекты, из-за чего не менее 35 тыс. человек оставались без света и воды. Спустя сутки последствия атак устранили.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше