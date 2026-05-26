В Краснодаре прошла выставка-ярмарка сельского туризма «Агротур»

Выставка-ярмарка сельского туризма «Агротур» проходила 23−24 мая в Краснодаре по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
В ходе выставки состоялись деловая и культурная программа, также был представлен туристский потенциал городов и районов Кубани. В презентационной зоне показали более 80 объектов агротуризма, 13 из которых организуют подворья. Пять зон посвятили ключевым видам туризма — этнографическому, эногастрономическому, сельскому, промышленному и ремеслам.
В ходе деловой части эксперты рассказали о современных направлениях в сфере агротуризма и о том, как получить государственную поддержку и найти инвесторов. Для детей и взрослых проводили мастер-классы, а в зоне фудкорта можно было попробовать блюда традиционной кубанской кухни.
«Сельский туризм шагнул за пределы понятия эко-ферм. Современные винодельни стали полноценными отельными комплексами с ресторанами и развлекательной инфраструктурой. Впечатляют разнообразием экскурсионные программы — от поездок на экофермы с альпаками и капибарами и устрично-мидийные хозяйства до экскурсий на чайные плантации и лавандовые поля», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев.
