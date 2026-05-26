Экскурсовод рассказала, что воруют из квартиры Коляна в Перми

Экскурсовод Евгения Шарецкая рассказала сайту perm.aif.ru, что люди воруют из квартиры Коляна, где снимали сериал «Реальные пацаны» (18+).
Первой пропала аудиокассета с саундтреком из «Ночного дозора». Затем исчезли магниты из Екатеринбурга, Самары и Биробиджана (последний привёз турист, потому что по сюжету Армен — из Биробиджана). Чаще всего воруют дротики.
При этом в музее не только крадут, но и дарят: фанаты присылают или приносят шоколадки, пряники, чай и магниты. Из Челябинска прислали три сувенира, а из Улан-Удэ фанаты прислали магнит со своим фото.
«Главное в нашем музее — атмосфера. А она портится, когда узнаёшь, что ты к человеку со всей душой, а он у тебя за спиной украл», — рассказала Евгения сайту perm.aif.ru.
