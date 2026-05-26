Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экскурсовод рассказала, что воруют из квартиры Коляна в Перми

Ролик про кражи из музея собрал больше миллиона просмотров.

Экскурсовод Евгения Шарецкая рассказала сайту perm.aif.ru, что люди воруют из квартиры Коляна, где снимали сериал «Реальные пацаны» (18+).

Первой пропала аудиокассета с саундтреком из «Ночного дозора». Затем исчезли магниты из Екатеринбурга, Самары и Биробиджана (последний привёз турист, потому что по сюжету Армен — из Биробиджана). Чаще всего воруют дротики.

При этом в музее не только крадут, но и дарят: фанаты присылают или приносят шоколадки, пряники, чай и магниты. Из Челябинска прислали три сувенира, а из Улан-Удэ фанаты прислали магнит со своим фото.

«Главное в нашем музее — атмосфера. А она портится, когда узнаёшь, что ты к человеку со всей душой, а он у тебя за спиной украл», — рассказала Евгения сайту perm.aif.ru.

Подробнее о том, почему экскурсовод считает, что ворам не повезло — читайте в материале сайта perm.aif.ru.