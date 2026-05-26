Озвучены цены на новые автомобили возрожденного бренда VOLGA

Объявлены стартовые цены на модельный ряд автомобилей VOLGA. Речь идет о бизнес-седане C50 и кроссоверах K50 и К40, сообщили в пресс-службе компании.
Автомобили VOLGA построены на современной модульной платформе D-класса, разработанной с учетом требований к безопасности, комфорту и управляемости. При этом сами машины адаптированы к российским дорогам и низким температурам, а зимний пакет входит уже в базовую комплектацию. Гарантия на них составит пять лет или 150 тысяч км пробега.
Бизнес-седан VOLGA C50 будет стоить от 2 899 000 рублей. Модель оснащается 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 150 (или 200 лошадиных сил) и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Среднеразмерный кроссовер VOLGA K40 оценили минимум в 2 749 000 рублей. Автомобиль получил увеличенный дорожный просвет, просторный салон и два варианта двигателей: 1,5-литровый турбомотор на 147 лошадиных сил или 2-литровый двигатель мощностью 200 лошадиных сил с полным приводом.
Флагманский полноприводный кроссовер VOLGA K50 будет доступен по цене от 4 199 000 рублей. Модель получила премиальное оснащение, панорамную крышу, современную светодиодную оптику и 2-литровый турбодвигатель мощностью 238 лошадиных сил.
Напомним, что все три модели выйдут в продажу у официальных дилеров марки в июне 2026 года. Первым владельцем «нижегородского» кроссовера Volga K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он купил автомобиль до официального старта продаж, объяснив это тем, чтобы лично оценить её характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.
