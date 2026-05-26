Жителя Нижегородской области поймали с оружием и взрывчаткой

Во время обыска у мужчины нашли боеприпасы, оборудование и взрывчатое вещество.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области сотрудники регионального УФСБ совместно с полицией пресекли незаконное хранение оружия и боеприпасов — фигурантом уголовного дела стал житель региона, у которого во время обыска обнаружили детали огнестрельного оружия, боеприпасы и взрывчатое вещество. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, в помещении, принадлежащем мужчине, нашли два пистолета, около 40 граммов взрывчатого вещества, патроны и пули калибра 9 миллиметров, гильзы, а также оборудование и приспособления для сборки, переделки и чистки оружия. Кроме того, были изъяты патрон светозвукового действия и боеприпас для гладкоствольного оружия.

После проверки в ОМВД России по Выксе возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Сейчас расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На время следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде подписки о невыезде.