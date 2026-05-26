В Ростовской области 28 мая пройдет акция по льготной стерилизации животных

В Ростовской области 28 мая пройдет акция по льготной стерилизации домашних животных. Процедуру со скидкой проведут в государственных ветеринарных лечебницах региона, рассказали в донском правительстве.
Специалисты управления ветеринарии подчеркивают, что такая мера предотвращает появление нежелательного потомства на улицах и снижает риск развития опасных патологий у питомцев. Кроме того, стерилизация положительно влияет на поведение четвероногих — уменьшает агрессию и склонность к побегам.
В рамках акции стоимость операции будет снижена на треть от стандартного прайса. Окончательное решение о проведении вмешательства принимает врач после осмотра, так как процедура имеет противопоказания.
Акция пройдет по предварительной записи в следующих клиниках:
— г. Азов, ул. Ленина, д. 74;
— г. Батайск, пер. Дачный, 26;
— г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165;
— г. Донецк, пер. Куйбышева, 37;
— ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина, 176;
— г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27;
— г. Константиновск, ул. Революционная, 100;
— г. Морозовск, пер. Гладкова, 37;
— г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, 50;
— г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81;
— г. Ростов-на-Дону (пр. Кировский, 106; ул. Катаева, 232; ул. 2-я Краснодарская, 39; ул. 1-я Грамши, 1/98; ул. Венеры, 21; ул. 16-я Линия, 18);
— г. Семикаракорск, пер. 2-й, 204;
— г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43;
— г. Шахты, пр-кт Победа Революции, 115.
