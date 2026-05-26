В Вологодской области добыли 92 тонны европейской корюшки

Около 92 тонн европейской корюшки добыли на Онежском озере в Вологодской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Череповецкой межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.
«Корюшка — весенне-нерестующий вид рыбы, поэтому именно в мае в короткий период 10−15 дней она образует так называемую корюшковую путину, то есть плотное скопление, и подходит к берегам водоемов Вологодской области. Здесь и осуществляется ее вылов», — рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.
В западной части Вологодской области применяются специализированные орудия лова, так называемые ставные неводы. Процесс лова этим орудием довольно сложный и порой зависит от погодных условий. Всего за период с января по март была добыта 621 тонна рыбы. Это более чем на 142 тонны выше прошлогоднего улова. На Рыбинском водохранилище выловили более 158 тонн, на озерах Белое, Воже, Кубенское, Онежское, на Шекснинском водохранилище и на реках — более 463 тонн.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.