В Вологодской области добыли 92 тонны европейской корюшки

В западной части Вологодской области применяются специализированные орудия лова, так называемые ставные неводы. Процесс лова этим орудием довольно сложный и порой зависит от погодных условий. Всего за период с января по март была добыта 621 тонна рыбы. Это более чем на 142 тонны выше прошлогоднего улова. На Рыбинском водохранилище выловили более 158 тонн, на озерах Белое, Воже, Кубенское, Онежское, на Шекснинском водохранилище и на реках — более 463 тонн.