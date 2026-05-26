В Архангельске состоялся фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ

На мероприятии свою площадку подготовила команда комитета семей воинов Отечества Архангельской области. Гости приняли участие в изготовлении витаминного чая и сухого душа для военнослужащих, научились плести браслеты выживания и написали письма бойцам. Отдельную площадку представил социальный благотворительный проект «Подарок для Торопыжки». Там для участников организовали мастер-класс по вязанию игрушек для недоношенных детей, сбор хлопковой пряжи, конкурс рисунков и открыток с теплыми пожеланиями для малышей.