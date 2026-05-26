В Архангельске состоялся фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ

Фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ проходил с 20 по 23 мая в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
На мероприятии свою площадку подготовила команда комитета семей воинов Отечества Архангельской области. Гости приняли участие в изготовлении витаминного чая и сухого душа для военнослужащих, научились плести браслеты выживания и написали письма бойцам. Отдельную площадку представил социальный благотворительный проект «Подарок для Торопыжки». Там для участников организовали мастер-класс по вязанию игрушек для недоношенных детей, сбор хлопковой пряжи, конкурс рисунков и открыток с теплыми пожеланиями для малышей.
Также работала площадка регионального отделения Российского Красного Креста, где прошли мастер-классы и интерактивные занятия по оказанию первой помощи, консультации по вопросам донорства крови и костного мозга. Кроме того, была организована интерактивная площадка центра патриотического воспитания и волонтерского движения Северного (Арктического) федерального университета.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.