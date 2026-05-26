Почку от живого родственника впервые пересадили в красноярской краевой больнице

В Красноярской краевой клинической больнице впервые выполнили трансплантацию почки от родственного донора. Операция прошла без осложнений, и донор, и пациент чувствуют себя хорошо, сообщили в учреждении.
Донором стала 43-летняя женщина — сестра 51-летнего мужчины по матери. Три года назад у него на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность, и он вынужден был проводить на гемодиализе около 12 часов каждую неделю. Сестра решила помочь.
«Краевая трансплантация стартовала в краевой клинической больнице 5 марта 2014 года именно с пересадки трупной почки. В 2019 году успешно пересадили долю печени от сына к матери, а вот трансплантацию родственной почки провели только сейчас», — комментирует главный внештатный трансплантолог края Михаил Фирсов.
Он пояснил, что родственная трансплантация имеет важные преимущества. Это плановая операция, поэтому врачи могут тщательно подготовить и донора, и реципиента. Время от изъятия почки до пересадки минимально — обе операции проходят одновременно в соседних операционных. А лучшие генетические совпадения между родственниками напрямую влияют на выживаемость органа: через год после родственной трансплантации показатели выше на 15%, а через пять лет — на 25%.
Оперировали красноярские специалисты под присмотром коллег из московского Центра имени Шумакова. Донор уже выписан из больницы в удовлетворительном состоянии, реципиент готовится к выписке в ближайшие дни.
