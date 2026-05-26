В Великом Новгороде прошел интенсив для школьников «Час науки»

Ребята создали виртуальный музей и интерактивную 3D-игру.

Интенсив для школьников «Час науки» состоялся в инновационном научно-технологическом центре «Валдай» в Великом Новгороде. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

Один из лучших проектов разработала команда старшеклассников SMESHariki. Они создали VR-музей Ильменского глинта. Надев очки виртуальной реальности, пользователи могут познакомиться с обитателями девонского периода и расположить модели морских животных в пищевой цепи.

Еще один проект, созданный на интенсиве, был также посвящен Ильменскому глинту. Учащиеся исследовали минералы и растения древнего периода. Кроме того, лучшими в своей возрастной категории стали ученики 5−6 классов с проектом «Гусли Садко: образ и звучание». Они сфокусировались на культурном значении инструмента и создали интерактивную 3D-игру.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.