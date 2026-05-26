В Великом Новгороде прошел интенсив для школьников «Час науки»

Интенсив для школьников «Час науки» состоялся в инновационном научно-технологическом центре «Валдай» в Великом Новгороде. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.
Один из лучших проектов разработала команда старшеклассников SMESHariki. Они создали VR-музей Ильменского глинта. Надев очки виртуальной реальности, пользователи могут познакомиться с обитателями девонского периода и расположить модели морских животных в пищевой цепи.
Еще один проект, созданный на интенсиве, был также посвящен Ильменскому глинту. Учащиеся исследовали минералы и растения древнего периода. Кроме того, лучшими в своей возрастной категории стали ученики 5−6 классов с проектом «Гусли Садко: образ и звучание». Они сфокусировались на культурном значении инструмента и создали интерактивную 3D-игру.
