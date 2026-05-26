Поддержка красноярских олимпийцев — новая социальная инициатива Фанпарка «Бобровый лог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Фанпарке «Бобровый лог» прошла церемония вручения победителям и призёрам Олимпийских и Паралимпийских игр прошлых лет, которые отстаивали честь страны и края, бесплатных пожизненных безлимитных ски-пассов на пользование канатными дорогами горнолыжного курорта.
Как отметил генеральный директор Фанпарка Валерий Ильичев, такая инициатива «Бобрового лога» в поддержку отечественного спорта направлена на популяризацию здорового образа жизни, привлечение молодого поколения к занятиям спортом.
Ну и конечно эта акция — дань уважения и признания к труду спортсменов. Их яркие победы на Олимпийских играх вдохновили Фанпарк «Бобровый лог» на такую поддержку отечественного спорта.
По словам генерального директора Фанпарка, идея появилась после прошедших в Италии XIV зимних Паралимпийских играх, на которых российская сборная добилась высоких результатов. Впервые за 12 лет команда выступила под национальным флагом. На Игры смогли приехать всего шесть российских параатлетов, они завоевали 12 медалей, восемь из которых — золотые. В их числе красноярец — горнолыжник Алексей Бугаев, который принёс региону и России золото.
«Спортсмены показали свою силу, стремление к победе. Мы вдохновившись их успехами решили, что нужно проявить дань уважения к их победам. В этом году мы отмечаем 20-летие Фанпарка, и выдачу пожизненных ски-пассов каждому победителю и призеру Олимпийских игр мы приурочили к этой дате. Полученные безлимитные абонементы позволят спортсменам бесплатно пользоваться канатными дорогами: зимой кататься на склонах Фанпарка, а летом совершать прогулки по оборудованным тропам до смотровых площадок Национального парка “Красноярские Столбы”, — рассказал Ильичев.
В «Бобровом логе» на церемонии собрались именитые красноярские олимпийцы. Это Владислав Антонов (серебряный призер по санному спорту Сочи-2014), Ольга Медведцева (двукратная Олимпийская чемпионка и многократный призер Олимпийских игр по биатлону), сноубордист Николай Олюнин, завоевавший серебро на сочинской олимпиаде, Трегубов Никита (скелетон, Пхёнчхан-2018 — серебро), скелетонист Александр Третьяков (Ванкувер-2010 — бронза, Сочи-2014 — золото) и горнолыжник Александр Бугаев (принес золото на паралимпийских играх Милана-2026).
Валерий Ильичев, приветствуя спортсменов, сказал: «Вы постоянно показываете высокий результат. И здесь сейчас чувствуется энергия победителей. Мы стараемся максимально дать возможность тренироваться спортсменам на территории Фанпарка. И наша конечная цель поставить как можно больше людей на лыжи и сноуборд. Чем больше у нас будет физически подготовленных спортсменов, физически подготовленного населения, тем крепче будет страна».
Александр Бугаев принес на встречу свою золотую медаль XIV зимних Паралимпийских игр.
Комментируя получение пожизненных ски-пассов, он поблагодарил Фанпарк за такой подарок, которым можно воспользоваться и летом, и зимой: «Будем всей семьёй ездить отдыхать. А уже в следующем сезоне планирую поставить на лыжи свою дочь. Имея свои персональный ски-пасс, мы комфортно проведем время».
Отметим, что ски-пассы вручены только небольшому количеству красноярских олимпийцев. В дальнейшем их получат все красноярцы, кто завоевывал олимпийские медали на самых главных для спортсменов соревнованиях.