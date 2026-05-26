Почти три миллиона взрывных устройств обезвредили в Курской области

Как сообщал «Ъ-Черноземье», к середине мая было завершено расследование более 300 уголовных дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году. Потерпевшими по ним признаны более 87 тыс. жителей региона. Всего с начала СВО в России обвинительные приговоры получили около 700 украинских военнослужащих, 24 из них назначили пожизненные сроки, остальным — от 16 до 25 лет лишения свободы.