В Нижегородской области создали гид по Сокольскому району

Гид по Сокольскому району разработали в Нижегородской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Создатели гида рекомендуют в первую очередь посмотреть набережную. Далее можно познакомиться с купечески-крестьянским бытом района. В небольшом деревянном доме, который раньше принадлежал купцу Цветкову, представлена экспозиция, воссоздающая обстановку крестьянского дома. Также есть возможность узнать об истории судоверфи, которая расположена в Сокольском округе — ее история началась еще в 1880 году.
В краеведческом музее представлены работы местных мастеров-современников. Кроме того, туристам советуют увидеть необычный памятник Ленину. Монумент расположен на главной площади города. По авторской задумке скульптора Ивана Лукина за бюстом Ленина развевается красный флаг, украшенный мелкой мозаикой. Ознакомиться с гидом можно на сайте.
