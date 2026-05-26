В Екатеринбурге представили фотопроект о первых покорителях космоса

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проект «Первые среди звезд», посвященный героям и событиям отечественной космонавтики, открылся на площадке Уральского федерального университета (УрФУ), сообщает корреспондент РИА Новости.
Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.
Символичность открытия выставки в стенах университета отметил ректор УрФУ Илья Обабков, подчеркнув, что вуз всегда был пространством, где рождаются большие мечты и проекты.
«Космос для нас — не только история, но и будущее, к которому мы идем вместе с нашими студентами и учеными. Пусть выставка “Первые среди звезд” станет новым источником вдохновения для всех, кто увидит эту экспозицию», — рассказал Обабков.
В проект интегрирован подкаст «Первые среди звезд», который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие отрасли.
«Для нас огромная честь выступать одним из создателей выставки совместно с РИА Новости здесь, в Уральском федеральном университете — кузнице передовых инженерных и научных кадров, месте, где воспитываются лидеры инноваций. Урал всегда был и остается опорным краем державы, который вносит колоссальный вклад в освоение космоса. Это земля, где ковались детали для первых ракет и зарождались инженерные школы, определившие мощь нашей аэрокосмической отрасли. Сегодня мы открываем эту выставку не только как дань уважения истории, но и как мост, соединяющий поколения», — подчеркнула менеджер по связям с индустрией холдинга ON Медиа Алена Ромащенко.
Значимость проекта «Первые среди звезд» на площадке УрФУ отметил менеджер отдела Управления просветительских проектов международной медиагруппы «Россия сегодня» Станислав Ельев.
«Сегодня с космической отраслью связывают свою жизненную и профессиональную траекторию молодые ученые и инженеры, центром подготовки которых является Екатеринбург. Наша фотовыставка — напоминание и подтверждение того, что для целеустремленных и упорных нет нерешаемых проблем и недостижимых результатов», — рассказал он.
Проект РИА Новости «Первые среди звезд» создан совместно с ON Медиа при поддержке Радио Sputnik, государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.