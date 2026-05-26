«Амурские волны» вновь звучат над Хабаровском

Хабаровск вновь принимает Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Музыкальное событие пройдёт в краевой столице в 14-й раз, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фестиваль «Амурские волны» давно стал важным культурным событием в жизни дальневосточников. В дни его проведения в Хабаровск приезжают зрители из разных регионов ДФО.
В этом году праздник посвящен Году единства народов России, которым объявлен 2026-й.
Участники фестиваля подготовили особую программу, приуроченную к тематике года. Зрители увидят выступления восьми оркестров. В их числе полюбившиеся хабаровчанам коллективы и новые участники.
С концертными программами выступят, а также примут участие в дефиле-представлениях и марш-параде Оркестр суворовцев московского Военно-музыкального училища им. В. М. Халилова, оркестр штаба Восточного военного округа, Военный оркестр штаба Восточного округа войск национальной гвардии РФ, 21-й военный оркестр Московского военного округа, Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, 24-й военный оркестр Ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа, Детско-юношеский духовой оркестр Хабаровского края «АМУРкестр». Впервые примет участие Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Ансамбль песни и пляски Вооружённых сил Монголии.
По словам художественного руководителя фестиваля — начальника военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, главного военного дирижёра генерал-майора, Заслуженного артиста России Тимофея Маякина, участники фестиваля любят выступать перед отзывчивой хабаровской публикой, «Амурские волны».
— Все, кто приезжал, заражались любовью к Хабаровску и зрителям. Выстраивается очередь из желающих приехать в Хабаровск, — рассказал Тимофей Маякин.
С 27 по 31 мая пройдут сольные концерты оркестров, дефиле-представления и марш-парад. Программа выступлений доступна для просмотра на сайте.
Онлайн-трансляцию дефиле-представления военных оркестров-участников фестиваля зрители смогут увидеть 28 мая с 20:00.