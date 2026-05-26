В Красноярске к новому сезону готовят фигуры вертикального озеленения — пару дней назад «зверей» начали очищать от старой почвы и посадок. В Управлении зеленого строительства сообщили, что для без этого этапа новая «шерстка» не будет такой красивой.
После очистки фигуры заполняют почвенной смесью, а затем начнется высадка седума.
Процесс оформления фигур очень трудоемкий: каждый сантиметр объемной скульптуры вручную засаживают росточками. Для ярких акцентов специалисты добавляют цинерарию, альтернантеру и другие однолетние растения.
Сейчас работа идет на фигурах «Слоны», «Олени» и «Медведи». Всего в 2026 году озеленят 28 таких объектов.
Тем временем на юге Кузбасса, как пишет сайт Vse42.ru, активизировались хозяева тайги — мишки выходят к дачам и пугают людей.