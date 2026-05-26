На Кубани отремонтируют 10 учреждений СПО к 2027 году

Ведется работа и по укомплектованию профильных кабинетов в школах Краснодарского края современным оборудованием. Так, в 2025 году в регионе обновили более 400 профильных кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Все школы региона работают по единым федеральным программам, кабинеты оснащены необходимыми инструментами и тренажерами.