На Кубани отремонтируют 10 учреждений СПО к 2027 году

Ремонт 10 объектов среднего профессионального образования (СПО) запланирован в Краснодарском крае по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«К 2027 году планируется отремонтировать десять объектов среднего профобразования, включая учебные корпуса и общежития», — сообщили в пресс-службе.
Всего в Краснодарском крае 139 учреждений СПО. Часть из них входит в федеральный проект «Профессионалитет», благодаря которому их модернизируют. В учреждениях готовят кадры для развития экономики региона, в них обучаются около 170 тыс. человек.
«Кубанские колледжи и техникумы серьезно модернизированы по федеральному проекту “Профессионалитет”. Он позволил сделать из наших образовательных организаций передовые площадки, где ребята могут получить все необходимые компетенции», — отметила вице-губернатор Елена Воробьева, слова которой процитировали в пресс-службе.
Ведется работа и по укомплектованию профильных кабинетов в школах Краснодарского края современным оборудованием. Так, в 2025 году в регионе обновили более 400 профильных кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Все школы региона работают по единым федеральным программам, кабинеты оснащены необходимыми инструментами и тренажерами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.