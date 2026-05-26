В РПЦ предложили разрешить российским школам вводить должность штатного священника при одном условии

Российским школам стоит разрешить вводить штатную должность священника, если такая инициатива будет востребована родителями. Об этом, ссылаясь на заявление председателя учебного комитета РПЦ, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры Максима Козлова, пишет ТАСС.
Священнослужитель подчеркнул, что речь не идёт о появлении такой ставки абсолютно во всех школах. «Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм в случае востребованности в них», — пояснил протоиерей.
Козлов признал, что в светском государстве, каким является Россия, обязательное введение такой должности было бы юридически затруднительным. Кроме того, в этом случае сразу возник бы вопрос о присутствии в учебных заведениях представителей других традиционных конфессий.
Почти десять лет назад ВЦИОМ спрашивал россиян, нужен ли в школах курс «Основы православной культуры». Необходимым его тогда назвали лишь 9% респондентов.