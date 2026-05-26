Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ предложили разрешить российским школам вводить должность штатного священника при одном условии

В церкви признают, что реализовать инициативу в светском государстве может быть непросто.

Источник: Клопс.ru

Российским школам стоит разрешить вводить штатную должность священника, если такая инициатива будет востребована родителями. Об этом, ссылаясь на заявление председателя учебного комитета РПЦ, ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры Максима Козлова, пишет ТАСС.

Священнослужитель подчеркнул, что речь не идёт о появлении такой ставки абсолютно во всех школах. «Скорее я бы говорил о возможности в рамках светского законодательства об образовании нахождения таких форм в случае востребованности в них», — пояснил протоиерей.

Козлов признал, что в светском государстве, каким является Россия, обязательное введение такой должности было бы юридически затруднительным. Кроме того, в этом случае сразу возник бы вопрос о присутствии в учебных заведениях представителей других традиционных конфессий.

Почти десять лет назад ВЦИОМ спрашивал россиян, нужен ли в школах курс «Основы православной культуры». Необходимым его тогда назвали лишь 9% респондентов.