«Передайте за проезд»: как 25 лет назад Калининград пересел на «Газели» и почему водителям маршруток помогали их дети

Жёлтые «Газели», крики «На следующей!», шансон из колонок и водители, которые знали все дворы лучше таксистов. Маршрутки в Калининграде давно перестали быть просто транспортом и превратились в часть городской культуры. 26 мая они отмечают 25-летний юбилей. «Клопс» нашёл архивные фотографии и побеседовал со свидетелями начала эпохи маршруток.
Как всё начиналось.
В начале 2000-х калининградский транспорт переживал тяжёлый период: автобусов и трамваев не хватало, подвижной состав был изношен, а новостройки росли быстрее транспортной сети. Тогда мэрия решила привлечь частников, которые предложили пересадить часть пассажиров на микроавтобусы, вспоминает директор предприятия ИП «Скиба» Валерий Скиба.
«Мы поняли, что требуется более манёвренный транспорт, который мог бы обслуживать новые районы», — рассказал он.
Особенно востребованными маршрутки оказались на Сельме, где тогда ещё даже не было нормальных дорог. Одним из самых популярных стал № 68, который и сейчас часто ходит набитый битком.
Официальный запуск маршрутного движения состоялся 26 мая 2001 года. Тогда предприятие закупило 23 новые «Газели».
Церемонию провели на площади Победы, где перерезали красную ленточку. Горожане фотографировались на фоне микроавтобусов. Тогдашний мэр Юрий Савенко поприветствовал каждого водителя, вручив всем по гвоздике. Перед самым выходом на линию маршрутки освятил батюшка.
Но отечественные «Газели» Калининграду «не зашли». Транспорт часто ломался прямо на линии, от него быстро отказались, потому что большая часть заработанных денег уходила на ремонт машин.
Дети помогали открывать двери.
Первые месяцы работы сопровождались неожиданными сложностями. Калининградцы просто не привыкли к такому виду транспорта.
«К остановкам подъезжала маршрутка, а пассажиры не знали, как попасть внутрь. Ждали, что откроется дверь, а этого не случалось. Когда заходили в салон — не закрывали за собой двери», — говорит Скиба.
По его словам, на помощь пришлось привлекать школьников — в основном детей водителей. В летние каникулы они помогали пассажирам заходить и выходить из маршруток.
Город маршруток.
В начале 2000-х маршрутки фактически стали главным общественным транспортом Калининграда. На некоторых направлениях автобусы приходилось ждать десятками минут, а микрики приезжали один за другим.
Маршруты строились буквально под запросы жителей. Если большой автобус не мог проехать в новый микрорайон или на узкую улицу, туда отправляли маршрутки.
Изначально идея была в том, чтобы микрики расходились из центра города во все районы. Первые стартовали от площади Победы: на месте ТЦ «Акрополь» тогда находилось разворотное кольцо.
Маршрутки быстро стали частью городской культуры. В салонах играло радио, надрывался шансон, пассажиры передавали деньги водителям, а те останавливались по требованию. Постепенно росло количество предприятий, которые занимались перевозками. Минус был в том, что у каждой компании существовали собственные правила таких перевозок.
Постепенно маршрутное такси в привычном понимании этого слова исчезло. Сейчас официально это автобус малого класса со всеми вытекающими требованиями: тариф, перевозка льготников, отсутствие дублирования.
В последние годы Калининград делает ставку на большие автобусы и регулируемые перевозки. Часть маршруток исчезла с улиц города, некоторые направления полностью заменили муниципальным транспортом.