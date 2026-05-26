«Передайте за проезд»: как 25 лет назад Калининград пересел на «Газели» и почему водителям маршруток помогали их дети

Жёлтые «Газели», крики «На следующей!», шансон из колонок и водители, которые знали все дворы лучше таксистов. Маршрутки в Калининграде давно перестали быть просто транспортом и превратились в часть городской культуры. 26 мая они отмечают 25-летний юбилей. «Клопс» нашёл архивные фотографии и побеседовал со свидетелями начала эпохи маршруток.