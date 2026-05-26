Вышла в свет книга о деревянной храмовой скульптуре Нижегородской области

Альбом представляет собой каталог выставки «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края».

Источник: Нижегородская правда

Вышел в свет каталог выставки «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» (6+). Книгу представили в Манеже Нижегородского кремля, где и разместилась уникальная выставка деревянной скульптуры.

Идея создать книгу, посвященную выставке, и рассказать там всё, о чем не скажешь за время экскурсии, была у у авторов проекта с самого начала. В итоге в издание вошла вся информация, что собрали специалисты разных направлений за время подготовки к выставке, реставрации скульптур, и изыскательской работе, что сопровождала проект.

Участники презентации книги первыми смогли познакомиться с результатами многомесячной работы историков, реставраторов и искусствоведов по восстановлению исторического пробела в области нижегородской деревянной скульптуры. а первый экземпляр книги генеральный директор исторического музея Юрий Филиппов передал в фонд Нижегородской областной научной библиотеки.

С деталями издания гостей познакомили один из авторов каталога, заведующая отделом истории НМЗ Татьяна Кузьмина, и руководитель Издательства «Кварц» Дмитрий Смирнов. Первый раздел — «История коллекции деревянной храмовой скульптуры из собрания музеев Нижегородской области» посвящен основным этапам развития русской храмовой скульптуры и путях ее появления в собраниях музеев. Повествование дополняется публикацией редких документов и фотографий 1920−30-х гг. из собрания Нижегородского музея-заповедника.

В разделах «Небесные силы», «Евангелисты. Почитаемые святые» и «Страсти Христовы: от Тайной вечери до Погребения» представлены детальные фотографии скульптуры. Каждый раздел также сопровождается комментарием с фотографиями храмов и их интерьеров из собрания Нижегородского музея-заповедника и Нижегородской епархии.

Альбом-каталог станет ценным подарком для всех, кто влюблен в историю, культуру и искусство нижегородской земли.

6+

