В филиале Третьяковки в Калининграде откроют выставку геометрической абстракции с картинами Малевича и Кандинского

В филиале Третьяковки в Калининграде откроют выставку геометрической абстракции в русском искусстве XX-XXI веков. Среди экспонатов — картины Казимира Малевича и Василия Кандинского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Выставку «Точка и линия» откроют в пятницу, 12 июня. В музее представят более 150 произведений скульптуры, живописи и графики, а также фото- и видео-арта геометрической абстракции.
Экспозиция отражает путь абстракции от её предыстории в творчестве русских сезаннистов и кубофутуристов, через возникновение прославленной супрематической системы Казимира Малевича и экспериментов Василия Кандинского до художников «второго авангарда» и мастеров новейшего российского искусства, — рассказали в филиале музея.
Тематическая структура экспозиции включает шесть разделов: «Между реальным и абстрактным», «Круг, квадрат, треугольник», «Визуальные системы», «Линия, структура, ритм», «Пустота и бесконечность» и «Концептуальная абстракция».
«Филиал Третьяковской галереи в Калининграде создавался как место встречи с искусством во всех его проявлениях — от классики до смелых экспериментов. Абстракция требует объяснения, и мы готовы помогать зрителям видеть новые смыслы за, казалось бы, простыми формами», — отметила директор калининградского филиала Камиля Байдильдина.
Филиал Третьяковской галереи открылся на острове Октябрьском 12 июня 2025 года. С тех пор экспозиции и просветительские мероприятия учреждения посетили более 310 тысяч человек. Дебютная выставка «Пять веков русского искусства» стала самой масштабной в регионе. В мае филиал признали музеем года в России.