В Красноярском крае ко Дню защиты детей пройдут фестивали «Движения Первых»

В День защиты детей в Красноярском крае состоятся фестивали «Движения Первых». Праздничные площадки откроются сразу в нескольких территориях региона, а главным событием в Красноярске станет фестиваль «Город Первых». [caption id= «attachment_367634» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Красноярского края[/caption] Мероприятия пройдут в Уяре, Енисейске, Шарыпово, Железногорске, а также в Назаровском, Рыбинском и Шушенском округах. В этом году фестивали посвящены Году единства народов России. Для гостей подготовят шесть тематических зон, посвященных творчеству, достижениям, поддержке, мечте, ответственности и активному образу жизни. Участниками смогут стать дети и подростки от 6 до 18 лет, а также их родители и другие члены семей. Мы хотим, чтобы дети, родители, бабушки и дедушки почувствовали себя частью большой и дружной семьи. Через игры, мастер-классы и совместный отдых гости смогут узнать о новых возможностях для развития и интересно провести время вместе, — отметила председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Красноярского края Ксения Юрлагина. [caption id= «attachment_367635» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Красноярского края[/caption] В Шарыпово для гостей организуют концертную программу, мастер-классы, игровые площадки, выставку пожарно-спасательной техники и оборудования МВД, а также спортивные и творческие активности. В Красноярске фестиваль «Город Первых» пройдет в парке «На Каменке» с 12:00 до 20:00. Гостей ждут выступления творческих коллективов, лекции, деловые игры, профориентационные площадки, выставки, розыгрыши и мастер-классы. Также посетители смогут познакомиться с современной и ретротехникой ГИБДД, принять участие в экологических и патриотических мероприятиях, попробовать себя в различных видах спорта и узнать больше о профессиях и ведущих предприятиях региона. [caption id= «attachment_367633» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба регионального отделения «Движение Первых» Красноярского края[/caption] Для самых юных участников подготовят игровые зоны с аниматорами, аквагримом и настольными играми. Завершится праздник финалом юниор-лиги КВН «Сибирь Молодая» Красноярский край. 6 +