Более 400 россиян воспользовались услугой посадки в поезд по биометрии

В России услугой посадки в поезд по биометрии воспользовались 411 пассажиров. Об этом в ходе конференции «PRO//Движение. Год пассажира» сообщил начальник дирекции скоростного сообщения филиала «Российских железных дорог» (РЖД) Антон Петров.
«На сегодняшний день это 411 наших гостей, которые воспользовались услугой посадки в поезд по биометрии», — цитирует его ТАСС.
Напомним, что тестирование посадки по биометрии проходит на следующих направлениях: Москва — Нижний Новгород, Москва — Иваново и Москва — Кострома.
Зайти в вагон с помощью этой технологии можно на начальных станциях маршрутов — в Москве, Нижнем Новгороде, Иванове и Костроме.