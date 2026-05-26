Воронежский «Буран» сохранил нападающего Брызгалова

25-летний уроженец Кирова выступает за наш клуб с лета 2024 года. За это время он сыграл 117 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 35 результативных передач. В минувшем сезоне Брызагалов отыграл 53 встречи, забросил десть шайб и сделал 11 передач.