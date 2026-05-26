В Починковском округе Смоленской области к августу обновят Дом культуры

Ремонтные работы в Доме культуры города Починок в Смоленской области планируют завершить до 1 августа этого года. Учреждение преображается по нацпроекту «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
На данном этапе в ДК продолжаются работы по обновлению внутренних пространств. Специалисты покрыли пол плиткой, отремонтировали кабинеты одного крыла и лестничные пролеты. Кроме того, установлены дополнительные перегородки на первом этаже, а в зрительном зале, для которого приобретены 350 новых кресел, уложен линолеум. Помимо этого, дополнительные средства выделены на покупку жалюзи для окон всего здания.
«На сегодняшний момент работы выполнены на 68%: практически завершен зрительный зал, сейчас ведутся работы в фойе, сделаны кабинеты второго этажа и планируется ремонт второго крыла с рабочими кабинетами», — рассказала начальник отдела культуры Починковского муниципального округа Наталья Харькова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.