В Рязанской области отремонтируют дорогу между селами Яблонево и Чижово

Автодорогу, соединяющую села Яблонево, Ерлино и Чижово в Кораблинском округе Рязанской области, приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта, где уже ведутся работы, составляет 11,9 км, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
На ремонтируемом участке подрядная организация занимается обновлением асфальтобетонного покрытия и укреплением обочин. Кроме того, там установят новые остановочные павильоны и дорожные знаки. Привести эту часть трассы в нормативное состояние планируется летом 2026 года.
Дорога Яблонево — Ерлино — Чижово важна для местных жителей: она проходит через Центральную улицу села Ерлино, рядом с которой расположены детский сад и фельдшерско‑акушерский пункт. Также по ней проходит маршрут школьного автобуса, а туристы и жители региона добираются до музея‑усадьбы С. Н. Худекова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.