Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГУМ назвал самые популярные вкусы мороженого у туристов

Самыми популярными вкусами «ГУМ-мороженого» у жителей и гостей столицы оказались сливочный пломбир и сочная вишня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе торгового центра.

Источник: mae black/СС0

«Самые популярные вкусы — сливочный пломбир и сочная вишня. “ГУМ-мороженое” — это часть культурной памяти нескольких поколений. Его узнают и любят за хрустящий вафельный стаканчик, за натуральное сливочное мороженое, за вкус, который остается неизменно качественным на протяжении многих лет. Мы бережно сохраняем классическую технологию и те самые традиционные вкусы, которые ассоциируются у гостей с детством, семейными прогулками и атмосферой Красной площади», — рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в условиях быстрой смены трендов потребители все чаще ориентируются на стабильность, доверие и проверенное качество — этим объясняется устойчивый спрос на мороженое с классическим, хорошо знакомым вкусом.

Там также напомнили, что 1 июня в ГУМ состоится традиционный День мороженого. За прилавки у фонтана встанут звездные гости. Все вырученные средства перечислят в благотворительный фонд «Галчонок». Стоимость порции мороженого в этот день составит 100 ₽.