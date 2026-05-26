ГУМ назвал самые популярные вкусы мороженого у туристов

«Самые популярные вкусы — сливочный пломбир и сочная вишня. “ГУМ-мороженое” — это часть культурной памяти нескольких поколений. Его узнают и любят за хрустящий вафельный стаканчик, за натуральное сливочное мороженое, за вкус, который остается неизменно качественным на протяжении многих лет. Мы бережно сохраняем классическую технологию и те самые традиционные вкусы, которые ассоциируются у гостей с детством, семейными прогулками и атмосферой Красной площади», — рассказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, в условиях быстрой смены трендов потребители все чаще ориентируются на стабильность, доверие и проверенное качество — этим объясняется устойчивый спрос на мороженое с классическим, хорошо знакомым вкусом.
Там также напомнили, что 1 июня в ГУМ состоится традиционный День мороженого. За прилавки у фонтана встанут звездные гости. Все вырученные средства перечислят в благотворительный фонд «Галчонок». Стоимость порции мороженого в этот день составит 100 ₽.